Ensino profissional: "Somos uma família dentro da escola"

Zulay Costa Hoje às 08:01

José Ferreira e Sofia Costa são duas das muitas histórias de sucesso de aprendizagem na CIOR, em Famalicão.

José Ferreira era "mau aluno" e, quando chumbou, chegou a pensar que "não iria passar do 9.º ano", mas mudou para a escola profissional CIOR e logo no primeiro ano foi o melhor da turma. "Não falei um único dia, porque gostava do que estava a fazer", conta o jovem, agora com 18 anos e finalista do 12.º ano do curso de Produção Metalomecânica. Fala a partir de Espanha, onde está a realizar o estágio curricular numa empresa, no âmbito de uma mobilidade Erasmus+.

O jovem já teve várias ofertas de emprego, tanto em Espanha como em Portugal, e está ciente da elevada procura no mercado de trabalho. A esmagadora maioria dos colegas de turma, afiança, vai começar a trabalhar assim que concluir o 12.º ano, mas ele planeia seguir para o Ensino Superior.