Ensino Superior assegura avaliações presenciais na semana de contenção

Universidades e politécnicos seguem recomendações da tutela: uns ajustam calendário letivo, outros avaliam aulas online. Objetivo é não prejudicar alunos.

Como no passado, as instituições de Ensino Superior, dentro da sua autonomia, vão seguir as recomendações da tutela para a semana de suspensão de atividades letivas e não letivas presenciais decretada pelo Governo para o período de 2 a 9 de janeiro. Com foco nas avaliações, que se manterão presenciais, como previsto no decreto-lei. Numa diversidade múltipla entre escolas, em cima da mesa estão aulas à distância ou o ajustamento do calendário letivo. Com o objetivo último de não prejudicar os estudantes.

As instituições contactadas pelo JN estão ainda a analisar o calendário e a ouvir os diretores de escolas para perceber qual a melhor opção. Sendo que, nalguns casos, aquela seria a semana de exames, noutros ainda de aulas, pelo que as soluções serão sempre diferentes. Na Universidade do Porto, explicou fonte oficial, "não está ainda definida a forma de atuação para essa semana, sendo que está em causa a realização de exames que, de acordo com as recomendações do Ministério, são para ser feitos".