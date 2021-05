Ensino Superior com 61 positivos em 139 mil testes

Joana Amorim Hoje às 15:14 Facebook

As instituições de Ensino Superior, tanto públicas como privadas, realizaram, até 14 de maio, 138.924 testes rápidos de antigénio à covid-19. Daquele total, contavam-se 61 positivos, numa taxa de positividade de 0,04%. As universidades e politécnicos públicos respondiam por 70% dos testes realizados.

De acordo com dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), 33,7% dos testes foram realizados em instituições de Lisboa, que contabilizavam 30 casos positivos. Segue-se o Norte, com 31,6% dos testes rápidos realizados e 12 positivos.

A Universidade de Lisboa, a maior instituição de Ensino Superior do país, é a que mais testa os seus estudantes: 17.255. Seguem-se a Universidade de Coimbra (8949) e o Politécnico de Leiria (7035). O quarto lugar é assumido pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (privada), com 6961 testes. A Universidade do Porto realizou 6779 testes.

Refira-se que a campanha de testagem no Ensino Superior está a ser assegurada pela Cruz Vermelha Portuguesa que, em meados de abril, havia entregue 248 mil kits às instituições. Conforme previamente definido, as universidades e politécnicos com cursos na área da Saúde asseguram, com equipas internas, a testagem. De acordo com a DGES, são 17 instituições públicas, de um universo de 36, e 27 instituições privadas, de um total de 73. Nas restantes, a colheita é feita pela Cruz Vermelha.