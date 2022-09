Ensino Superior: concurso para maiores de 23 em queda e um quarto desiste do curso

Joana Amorim Hoje às 09:00 Facebook

Número de inscritos no Superior caiu quase para metade em 11 anos. Politécnicos defendem concursos locais para o regime pós-laboral. Grupo de trabalho recomenda estudo à tutela.

No ano letivo passado, o número de estudantes inscritos pela primeira vez no Superior através do concurso especial para maiores de 23 anos ficou-se pelos 4137. Respondendo por 4,7% do total, 3% abaixo da média da OCDE, quando em 2011/12 valiam 10,7%. Alargando a análise a todas as vias de acesso, apura-se uma taxa de abandono de 25%. Os politécnicos, que respondem pelo grosso da oferta, defendem a criação de concursos locais para o regime pós-laboral. E o grupo de trabalho sobre o acesso ao Ensino Superior recomenda ao Governo que estude o assunto.