Ensino superior quer maior representatividade da comunidade académica

As instituições do ensino superior querem uma maior representatividade dos alunos e docentes nas decisões de maior importância, como na eleição dos órgão principais. A presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Maria José Fernandes, afirma que o atual RJIES é "restrito".

Num encontro realizado esta sexta-feira, na Universidade Portucalense, que teve como objetivo fazer uma reflexão sobre o Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES), um dos assuntos que esteve em cima da mesa foi a falta de representatividade da comunidade académica em decisões de grande importância.

"Naquilo que é a eleição dos órgãos principais, acho que todas as instituições sentem muito a falta de participação da comunidade académica, quer sejam estudantes, quer sejam professores", afirmou a presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Maria José Fernandes, insistindo que o atual modelo do RJIES "não favorece" essa representatividade, sendo "um bocadinho restrito". "O que eu entendo é que deve haver uma maior democratização e uma maior abertura, até porque, muitas vezes, o estudante nem sabe quem é o presidente e quem é o reitor", explica.