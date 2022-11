Ensino Superior terá de optar por áreas de especialização

António Fontainhas Fernandes avisa: se as universidades quiserem manter "a capacidade instalada", terão de apostar nas "vias profissionalizantes". O presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior afirmou, a título de exemplo, que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro poderia especializar-se em cursos de Enologia. Mas para que esta especialização se possa concretizar, Fontainhas Fernandes alerta para a necessidade de "criar estratégias de ligação entre instituições e escolas profissionais". Abre-se outra porta: se há politécnicos com os meios necessários, por que não permitir que ministrem doutoramentos, um assunto atualmente em debate no Parlamento.

O tema esteve em discussão no ISCAP, em Matosinhos, num dos debates do ciclo "Diálogo de futuro com o Ensino Superior". Além de António Fontainhas Fernandes, contou com a participação do presidente do Politécnico do Porto, Paulo Pereira, e do presidente do Conselho Geral, Francisco Assis.

Limitação de vagas