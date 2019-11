Ensino Superior vai ter mais 125 milhões nos próximos quatro anos

Joana Amorim Hoje às 09:43 Facebook

Nos próximos quatro anos, a dotação orçamental das instituições de Ensino Superior (IES) vai aumentar ao ritmo de 2% ao ano. Um acréscimo, para a legislatura, de 125 milhões de euros.

Em contrapartida, comprometem-se a alargar a base social do Superior e a aumentar a qualificação da população. Universidades e politécnicos aplaudem o quadro de estabilidade e previsibilidade alcançado.

A medida consta do "Contrato para a Legislatura" com o Ensino Superior, que deverá ser assinado no próximo dia 29 numa cerimónia que contará com a presença do primeiro-ministro, do ministro da Ciência e do Ensino Superior, dos reitores e dos presidentes dos politécnicos. Além de aumentar as dotações, o referido contrato deixa ainda claro que não haverá lugar a cativações.