Ensino Superior: Valor da bolsa de mestrado pode triplicar

O valor máximo das bolsas para estudantes de mestrado pode mais do que triplicar no próximo ano letivo. A proposta de Orçamento do Estado (OE) do ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é defendida esta quarta-feira no Parlamento pela nova ministra Elvira Fortunato, prevê que o atual apoio máximo de 871 euros possa chegar aos 2750 euros. A medida, lê-se na nota explicativa do OE para o setor, deve beneficiar cerca de 10 mil bolseiros inscritos em mestrados.

O número de estudantes inscritos no Ensino Superior, neste ano letivo, é o mais elevado (411 995) da década. Só o crescimento registado entre os inscritos no 1.º ano foi de 8% relativamente ao ano passado. No entanto, a mesma evolução não se tem verificado nos alunos inscritos em mestrado, que, este ano, aliás, diminuíram, voltando a níveis de 2016 (cerca de 112 mil estudantes, de acordo com os dados da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência).

Segunda a nota explicativa do ministério, a dotação do Fundo de Ação Social para 2022 será de 155 milhões de euros, mais 26 milhões do que a estimativa de execução de 2021. O reforço é conseguido, principalmente, graças ao aumento dos fundos comunitários que passam de 75 milhões para 122 milhões de euros este ano. Ou seja, os fundos europeus financiam quase 80% (78,7%) da Ação Social.