Entrada nos quadros de quase 11 mil professores contratados não convence sindicatos

Em setembro podem entrar nos quadros quase 11 mil professores contratados, assegurou esta quinta-feira o secretário de Estado da Educação, António Leite. O ministério fez cedências quanto à proposta para revisão do regime de concursos mas as alterações ainda não são suficientes para um acordo. Apenas para um "acordozinho", criticou Mário Nogueira à saída da reunião. Na próxima semana haverá novo encontro.

A proposta enviada aos sindicatos previa a entrada nos quadros de cerca de 10 500 professores com mais de 1095 dias de serviço (três anos) que este ano estivessem colocados em horário completo. As organizações alegaram que a exigência de horário completo podia deixar de fora da vinculação docentes com mais anos de serviço, com horários incompletos. O ministério deixou cair este requisito.

Os professores têm de estar colocados e nos últimos dois anos têm de ter contratos superiores a 180 dias, explicou Mário Nogueira, considerando a evolução "positiva" mas ainda assim insuficiente. O Governo, frisa o líder da Fenprof, não dá resposta a questões essenciais como a recuperação integral do tempo de serviço que esteve congelado.