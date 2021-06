Entre a "rampa" e a luta pela "sobrevivência"

Hermana Cruz Hoje às 07:00 Facebook

Socialistas partem com a maioria absoluta de câmaras. Rui Rio reconhece que autárquicas são vitais, incluindo para o seu futuro na liderança.

Desde 2001, quando António Guterres pediu a demissão do Governo, devido a um desaire eleitoral, que as autárquicas não tinham uma leitura tão nacional. Se, para o PS, são tranquilas, para os sociais-democratas são "vitais", por porem em causa até a sobrevivência de Rui Rio na liderança. Outros, como os comunistas, procuram não perder mais num domínio histórico. Já no IL, PAN, CDS-PP, BE ou Chega, luta-se por uma rampa para as legislativas.

Os socialistas, que começaram por denunciar a alegada dificuldade do PSD em arranjar candidatos (por exemplo no Porto, em Lisboa ou em Coimbra), são afinal dos que partem mais tarde. "Estamos, agora, em condições de começar a apresentar os nossos candidatos por todo o país", diz o secretário-geral-adjunto, José Luís Carneiro.