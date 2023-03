Tristeza e "desilusão": católicos falam em "insensibilidade" dos bispos

Assistiram com atenção e expectativa à conferência de imprensa da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e ainda estão a digerir a reação dos bispos portugueses ao relatório da comissão independente para o estudo dos abusos sexuais de crianças na Igreja Católica, que validou 564 testemunhos e aponta para um universo de vítimas da ordem das 4815. Vários católicos portugueses ouvidos pelo JN não escondem a sua desilusão e tristeza face às declarações dos bispos.

"Havia muita expectativa sobre as decisões da CEP mas, afinal, o que foi anunciado, foi um memorial às vítimas e um pedido de perdão público. Foi uma desilusão", finalizou Manuel Pinto., católico e professor universitário

Maria João Sande Lemos, do movimento Nós Somos Igreja e uma das subscritoras da carta aberta aos bispos onde era pedido que tomassem medidas em relação aos abusos na Igreja, não esconde a sua desilusão. "Para a CEP, os membros do clero estão acima do povo", reagiu ao JN . "Se for um treinador de futebol, por exemplo, é logo suspenso até que se apurem os factos. Na Igreja não. Continua em funções contra todas as regras de bom senso", afirmou.