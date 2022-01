Entre santinhos e Sá Carneiro, Rui Rio acusa o PS de mentir

Delfim Machado Hoje às 17:08 Facebook

Chegou a Barcelos à hora certa, foi recebido por um mar de gente, andou sempre com os candidatos de Braga e, quando falou, apontou a António Costa. No primeiro momento dos 15 dias da campanha laranja, Rui Rio acusou o PS de "mentir" para "amedrontar as pessoas".

Rui Rio percorreu as ruas de Barcelos numa arruada tradicional em que cumprimentou dezenas de eleitores e falou, na sede do PSD, para acusar o PS de mentir. "Quando eles sentem que podem perder começam sempre da mesma maneira, começam a deturpar aquilo que nós dizemos e, em vez de darem as suas propostas, começam a deturpar as nossas".

Concretamente, Rio clarificou que "ninguém vai privatizar Segurança Social nenhuma" e que o PSD apenas quer "assegurar as pensões daqueles que hoje estão a descontar e amanhã vão ser pensionistas". De dedo em riste, perante uma multidão enérgica com o início da campanha, Rio acrescentou: "Ninguém vai pôr o futuro das pessoas na bolsa".

Da Segurança Social para a Saúde, Rio clarificou que as propostas do PSD não visam a criação de qualquer tipo de pagamento para acesso aos hospitais: "Os portugueses não pagam nem vão continuar a pagar e o PS sabe isso mas quer mentir, quer amedrontar as pessoas, não é forma de fazer campanha".

"Já levo aqui um santinho"

Na mesma sede de campanha onde recebeu um busto de Sá Carneiro, Rio lembrou que o fundador do partido tinha fortes raízes familiares no concelho barcelense. Rua acima, enquanto o presidente social-democrata parava para selfies ou contactos com a população, os voluntários da campanha distribuíam panfletos com a cara de Rui Rio e André Coelho Lima, número um da lista por Braga.

Emília Graça Pereira, 62 anos, barcelense, tentou chegar à beira do líder mas não conseguiu. Já ficou contente por vê-lo e com um panfleto que recebeu: "Queria-lhe dar força, acho que ele vai ganhar. Já levo aqui um santinho e um lápis. Vou votar nele, votei sempre no PSD", afirma, ao JN, enquanto mostra o panfleto que recebeu.

Aponta aos nove deputados

Rui Rio começou a campanha este domingo em Barcelos, no distrito de Braga, onde quer eleger o nono deputado. A recente vitória de Mário Constantino, que tirou a Câmara Municipal ao PS, é um resultado que dá ao PSD "a esperança de eleger no distrito de Braga mais um deputado", assinalou Rio, revelando que a aposta é "conseguir subir em todos os distritos, designadamente aqui em Braga, elegendo o nono deputado".

A nona da lista é precisamente Regina Penedo, de Barcelos, que andou sempre ao lado do líder numa arruada que teve música, selfies, sorrisos e ruas apertadas para a quantidade de gente que as estruturas locais de todo o distrito reuniram.

Ao lado do líder andou também Mário Constantino, o presidente da Câmara, Carlos Eduardo Reis, o número quatro da lista e também de Barcelos, bem como André Coelho Lima. Também lá andou, mas mais discreto, o eurodeputado José Manuel Fernandes, apoiante de Paulo Rangel nas diretas de novembro.