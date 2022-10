Entrega de documento com virtudes da irmã Lúcia é "passo importante"

JN/Agências Hoje às 13:05 Facebook

A vice-postuladora para a Causa de Beatificação e Canonização da irmã Lúcia afirmou que o documento das virtudes da irmã Lúcia, entregue hoje ao prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, é um "passo importante".

"É um passo importante no processo da causa da irmã Lúcia", afirmou à agência Lusa a irmã Ângela de Fátima Coelho, referindo que se tratou da entrega de um volume, com 1.986 páginas, que "contém toda a informação necessária para que os teólogos, os bispos e cardeais que colaboram com o Dicastério para as Causas dos Santos possam apresentar ao Santo Padre", para que o Papa "possa declarar a heroicidade das virtudes da irmã Lúcia".

Trata-se de um volume que contém a biografia da irmã Lúcia feita a partir dos documentos recolhidos na fase diocesana do processo (que decorreu na Diocese de Coimbra entre 2008-2017), a "Informatio" que descreve as virtudes vividas pela vidente, "bem como, o elenco dos depoimentos das testemunhas, o seu diário e outros documentos inéditos, considerados relevantes no processo".

Segundo a vice-postuladora, a irmã Lúcia "passará a ser Venerável após o estudo deste documento, se o Santo Padre o entender".

O documento com as virtudes da irmã Lúcia foi entregue hoje ao prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, em Roma, representando "mais um passo" no processo de beatificação da vidente de Fátima, anunciou o santuário.

A vice-postuladora explicou que, "do ponto de vista do trabalho humano, da investigação, do estudo, da reflexão, da leitura dos seus documentos", é o que pode ser feito para que o Papa "decretar Venerável a irmã Lúcia".

"Ela até agora é Serva de Deus, depois passa a ser Venerável e sem este passo não se poderia avançar para a beatificação e canonização", precisou, destacando que, "depois, ficará a faltar o milagre para a beatificação e outro para a canonização".

Questionada sobre o tempo que pode levar até a vidente de Fátima ser decretada Venerável, Ângela de Fátima Coelho apontou "alguns meses, no mínimo".

"O Santo Padre vem a Portugal para a JMJ [Jornada Mundial da Juventude]. Por essa ocasião, seria muito interessante, mas, de facto, agora depende um pouco também do trabalho dos teólogos, dos bispos e cardeais que colaboram no Dicastério para as Causas dos Santos", declarou.

No ato de entrega da 'Positio' estiveram presentes o prefeito do Dicastério, cardeal Marcello Semeraro, o postulador-geral, padre Marco Chiesa, a vice-postuladora, irmã Ângela de Fátima Coelho, o relator, monsenhor Maurizio Tagliaferri, e a colaboradora da causa irmã Filipa Pereira.

A fase diocesana do processo de beatificação e canonização da Irmã Lúcia de Jesus (1907-2005), uma das três videntes de Fátima, chegou ao fim em 13 de fevereiro de 2017, altura em que passou para a competência direta da Santa Sé e do Papa.

A irmã Lúcia de Jesus viveu 57 anos de vida carmelita e encontra-se sepultada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima, desde 2006.