Entregues 1,3 milhões de autotestes às farmácias numa semana

Com "constrangimentos pontuais", os distribuidores farmacêuticos garantem que distribuíram, na última semana 1,3 milhões de autotestes à covid-19 e 140 mil testes de uso profissional às farmácias comunitárias de todo o território nacional, segundo a Associação de Distribuidores Farmacêuticos.

"Em virtude das novas medidas, assistiu-se a um aumento significativo da procura por parte das farmácias junto dos distribuidores nossos associados. Na semana passada, foram distribuídos 1,3 milhões de autotestes e 140 mil testes de uso profissional", disse fonte da Associação de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA) ao JN.

Desde junho, mês em que a estratégia nacional de testes à covid passou a permitir a utilização de autotestes pelos cidadãos, os distribuidores farmacêuticos distribuíram 4,4 milhões de testes rápidos às farmácias comunitárias, revelam os dados da ADIFA. Sendo que um quarto destes testes foram distribuídos só na semana passada.

Ao JN, a mesma fonte da ADIFA revelou que a semana transata, "fruto do aumento da procura, houve alguns constrangimentos pontuais no aprovisionamento de testes rápidos de antigénio por parte dos distribuidores farmacêuticos e que condicionaram, em determinados momentos, a distribuição dos mesmos às farmácias". No entanto, a "chegada de maiores quantidades e as previsões de entrega futuras, bem como a celeridade da distribuição assegurada pelos distribuidores farmacêuticos nossos associados às farmácias localizadas em qualquer parte do território nacional, permitirá normalizar esta situação", asseguram.

Cabe aos distribuidores farmacêuticos assegurar, várias vezes ao dia, um fornecimento contínuo das farmácias a nível nacional. Para esse efeito, realizam mais de 11 mil entregas por dia, distribuídas por mais de 700 viaturas, que percorrem cerca de 200 mil quilómetros por dia, através das suas 29 plataformas logísticas, de acordo com a associação.