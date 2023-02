Entregues mais medicamentos fora de validade, mas ainda não chega

Maria Dinis Hoje às 20:03 Facebook

A quantidade de resíduos de embalagens e medicamentos recolhidas pela ValorMed aumentou quase 5% em 2022, quando comparada com a quantidade alcançada em 2021. Segundo os Indicadores e Dados Gerais ValorMed de 2022, foram recolhidas 1 300 toneladas de resíduos de embalagens e medicamentos, mas ainda "existe muito trabalho a fazer no sentido de sensibilizar e educar a população para que os entregue apenas nas farmácias e parafarmácias".

É precisamente da necessidade de alertar a sociedade para as consequências de uma "eliminação incorreta e descuidada" das embalagens e medicamentos no futuro do planeta que surge a campanha da ValorMed para 2023, com o mote: "O planeta de amanhã é feito das escolhas de hoje".

"Sendo os medicamentos utilizados para a melhoria das condições de saúde, proporcionando segurança e qualidade de vida às sociedades atuais, a sua utilização crescente tem sido acompanhada de uma preocupante tendência de serem eliminados no lixo comum ou vazados nos esgotos domésticos", alerta a ValorMed.

"Esta campanha surge com o objetivo de alertar a sociedade para o erro que uma parte muito significativa dos portugueses comete relativamente às embalagens e medicamentos fora de uso e de prazo que é não depositar nos contentores da ValorMed que se encontram disponíveis na quase totalidade das farmácias e já em muitas parafarmácias do país e as consequências que daí poderão advir para o ambiente", explica Luís Figueiredo, diretor-geral da ValorMed, em comunicado, acerca da campanha que decorrerá ao longo de todo o ano.

Segundo a mesma nota, a campanha vai estar presente em estabelecimentos de ensino pré-escolar e escolas de 1º e 2º ciclos, através de aulas digitais cujo objetivo será explicar aos mais novos o impacto ambiental do descarte indevido dos resíduos de medicamentos fora de uso e de prazo e ensinar a forma correta de o fazer.

Além disso, as escolas vão poder participar num concurso de disfarces de Carnaval relacionado com a ValorMed, para envolver as crianças na campanha através da criação de disfarces recicláveis e inspirados na proteção do ambiente.

A ValorMed avançou ainda que a campanha terá o apoio de estações de televisão, de autarquias e de serviços de transportes públicos, que vão disponibilizar painéis de publicidade e partilhar conteúdos nas suas redes sociais e websites.

A partir de abril, a empresa terá ainda uma rubrica numa rádio nacional, denominada "Faz Eco", que pretende passar uma mensagem de cariz ecológico e de promoção do ambiente

A campanha está também presente nas redes sociais, onde podem ser encontradas publicações informativas, que pretendem "ajudar a população a compreender os muitos erros cometidos no dia-a-dia e esclarecer dúvidas frequentes".