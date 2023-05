Entusiasmo supera esforço de regressar à escola décadas depois

Experiência e vivências de Ana e Vanessa são vantajosas nas aulas e ajudam a enfrentar a dura tarefa de trabalhar e estudar em simultâneo.

Ana Salina, 50 anos, e Vanessa Ferreira, 30 anos, têm em comum o facto de terem decidido tirar um curso superior após uma longa paragem. Ana trabalha e estuda durante o dia, Vanessa trabalha de dia e estuda de noite. Apesar do esforço para conciliarem as duas coisas, partilham o entusiasmo do regresso à escola.

Assistente no Gabinete de Comunicação do Politécnico de Leiria, Ana Salina foi incentivada pela instituição a retomar os estudos, que abandonou após o 12.º ano. "O ensino não me interessava de todo. Não havia nada que me fizesse achar que valia a pena continuar."Além disso, "na altura era muito complicado entrar numa universidade pública porque havia poucas vagas".