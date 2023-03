Envelhecimento da rede de abastecimento de água "é uma bomba-relógio"

Maioria das entidades gestoras não tem meios financeiros nem poupa para reabilitar condutas.

O envelhecimento da rede de condutas de abastecimento de água - que, na maioria dos casos, foi construída nos anos 90 à boleia dos milhões da Europa - é uma "bomba-relógio que está prestes a explodir". O investigador Poças Martins alerta para o facto de a maioria das entidades gestoras nacionais não ter meios financeiros suficientes (até porque praticam tarifas abaixo do custo do serviço) nem poupanças para avançar com as obras de manutenção necessárias.

Nos últimos cinco anos, a taxa média de reabilitação de condutas não ultrapassa os 0,6%, e 70% dos sistemas merecem nota negativa neste parâmetro pela ERSAR. É um país pintado a vermelho, que vai adiando o inevitável. De acordo com a entidade reguladora, "a reabilitação de condutas é insatisfatória no serviço em alta e no serviço em baixa" e ajuda a explicar porque é que a taxa nacional de água não faturada está estagnada (28,8% em 2021).