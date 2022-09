EPIS disponibiliza 337 mil euros para apoiar alunos desfavorecidos

Leonardo Pereira Hoje às 11:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Empresários Pela Inclusão Social (EPIS) vai disponibilizar 337 mil euros, divididos por 163 bolsas, para apoiar alunos e famílias que vivem em contextos económicos desfavorecidos. As candidaturas para as bolsas foram alargadas a estudantes de famílias refugiadas ou deslocadas em consequência da guerra e estão abertas até à próxima sexta-feira, dia 30 de setembro.

O investimento total, que é um valor recorde, será distribuído por alunos em condições económicas fragilizadas durante o seu percurso escolar, entre os anos de 2022 e 2025. Além disso, as bolsas têm o objetivo de premiar boas práticas na educação, na inserção profissional e na inclusão social, e irão ser distribuídas por 69 alunos do ensino secundário, 55 alunos de licenciatura, 29 alunos de mestrado e dez estágios de jovens com necessidades especiais.

As 163 bolsas sociais da EPIS cobrem todo o território nacional, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira. Esta é a 12ª edição do programa de bolsas sociais e destaca-se pela aposta na qualificação e formação superior dos jovens em Portugal. Os estudantes que irão ser premiados podem ainda participar em iniciativas de mentorig com os parceiros. O regulamento da candidatura, que é feita online, está disponível no site da EPIS.

PUB

Durante o ano de 2022, a iniciativa conta com a parceria de 35 investidores, entre elas incluem-se a ANA - Aeroportos de Portugal, os CTT Portugal, Caixa Geral de Depósitos, Banco Montepio, Brisa, Águas do Vale do Tejo, entre outros.

A EPIS é uma associação que desenvolve iniciativas para combater o abandono e o insucesso escolar e tem como principal missão apoiar os alunos que vivem em condições económicas desfavorecidas. Durante este ano, a EPIS está a acompanhar 9 263 alunos em Portugal.