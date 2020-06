Época balnear nas praias do Norte começa dia 27

Rogério Matos Hoje às 15:32 Facebook

A época balnear em Portugal vai abrir este ano com a presença de nadadores-salvadores nas praias em diferentes datas pelo país.

As praias de Cascais, Costa da Caparica e Algarve vão ser as primeiras, no dia 6 de junho, com a presença de dispositivo de assistência a banhistas e as sinaléticas que indicam a ocupação do areal, segundo portaria publicada, esta quinta-feira, em "Diário da República".

Ao longo do mês, outras praias do Alentejo e zona oeste iniciam a época balnear. Nas praias da zona centro, a época balnear arrancam no dia 20 e uma semana depois, a partir de 27 de junho, segue-se a região norte.

Os banhistas vão ter de respeitar regras de distanciamento superior a metro e meio entre toalhas e guarda-sóis no areal. Vão ser proibidas atividades desportivas com duas ou mais pessoas e no, acesso aos areais, vai ser interdito o estacionamento fora dos parques.

A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (Fepons) alega a falta de 1300 nadadores-salvadores para chegar aos 4500 que são necessários todos os anos.

O número foi calculado tendo em conta que são precisos todos os anos dois mil novos nadadores-salvadores, apenas metade dos nadadores salvadores regressa no ano seguinte para trabalhar e os que tiveram o título com três anos renovado automaticamente pelo ISN são cerca de 500.

À data da suspensão dos cursos, tinham sido formados 224 novos nadadores-salvadores e decorriam nove formações, com 178 formandos.

Portugal vai ter este ano 360 praias com Bandeira Azul, mais oito que no ano passado, mas a falta de nadadores salvadores devido à suspensão dos cursos vai pôr em causa o hastear do galardão durante o verão em todo o país.