Época balnear abre com mais oito praias fluviais

Região Centro do país é a que conquistou maior número de zonas com qualidade e vigiadas por nadador-salvador.

Portugal conta este verão com 152 praias fluviais com nadadores-salvadores e onde é aconselhável a prática de banhos em todo o país este verão. São mais oito que no ano passado e que para tal tiveram que cumprir os requisitos de saúde, avaliação positiva à qualidade da água nos últimos três anos, acessibilidades, infraestruturas sanitárias e de apoio e salvamento a banhistas.

As novas praias encontram-se na sua maioria no Centro do país. São Pedro do Sul estreia-se na lista de praias oficiais em Portugal, com Ucha. A praia fluvial de Constância, a da Bairrada, em Ferreira do Zêzere, Quinta do Alamal, em Gavião, e Foz do Cobrão, em Vila Velha de Ródão, são as novidades nesta zona país. Em sentido contrário, Troviscal, na Sertã, deixou de constar na lista oficial.

O Norte tem duas novas praias, mas perdeu uma, a de Navarra, em Braga. Rapoula do Côa, no Sabugal, e Melres, em Gondomar, passam a integrar a lista oficial das praias fluviais. No Alentejo e Algarve, entraram para a lista três praias fluviais: Albergaria dos Fusos, em Cuba, a praia fluvial de Alqueva e Albufeira de Odeleite, em Castro Marim.