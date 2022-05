Época balnear arranca este fim de semana com mais 20 praias que no ano passado

A época balnear de 2022 começa este fim de semana e Portugal conta com 594 praias de banhos, mais 20 do que no ano passado. O anúncio foi feito pela Agência Portuguesa do Ambiente na tarde desta quinta-feira.

Nas 594 praias, a vigilância e a assistência a banhistas estão asseguradas por nadadores salvadores, segundo a portaria hoje publicada e que define as datas onde a época balnear arranca em cada município. A 7 de maio iniciar-se-á em várias praias dos concelhos de Cascais, Porto Santo e Porto Moniz. A 15 de maio juntar-se-ão diversas praias no distrito de Faro. A 1 de junho, a maioria das praias no centro e sul do país.

A aplicação Info Praia está novamente ativa para facilitar o acesso à informação atualizada sobre a lotação das praias e a qualidade da água. No ano passado, a utilização desta aplicação era recomendável para respeitar as regras impostas pela pandemia, quando era proibido frequentar uma praia lotada sob pena de multa. Este ano, sem essas regras, a utilização da Info Praia passa a ser informativa.