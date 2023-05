Época balnear com mais quatro praias vigiadas do que no ano passado

A época balnear arrancou oficialmente este fim de semana e conta com 589 praias onde é assegurada a vigilância e a assistência a banhistas por nadadores-salvadores. São mais quatro do que no ano passado e constam na portaria que fixa as datas da época balnear em cada município.

De acordo com nota do Governo, a abertura da época balnear será progressiva. Já se iniciou em Cascais e algumas praias do Algarve no início de maio. "A partir de 15 de maio, inicia-se em diversas praias do distrito de Faro, a 1 de junho abre na maioria das praias no centro e sul do país, e a 17 de junho juntam-se-lhes a maioria das praias do norte", lê-se na nota.

A aplicação Info Praia, que definia as praias a evitar durante a pandemia por lotação excessiva, está novamente ativa. Desta vez, vem facilitar, em qualquer local e de forma rápida, o acesso à informação atualizada sobre as praias e a qualidade das águas balneares.

A Autoridade Marítima Nacional vai ter, ao longo de toda a época balnear, um dispositivo com 29 estações salva-vidas, mais de três dezenas de embarcações e 29 motas de salvamento marítimo, além de quatro dezenas de viaturas e outros meios ao abrigo dos projetos Seawatch, Praia Saudável e Praia Segura, e ainda do envolvimento da Polícia Marítima.