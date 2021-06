Época balnear entra a todo o vapor

Salomé Filipe Hoje às 08:22 Facebook

Praias abrem este sábado oficialmente na maioria dos municípios. Previsão de calor e aguaceiros.

Munidos de toalhas, fatos de banho, guarda-sóis e máscaras, os amantes do verão já podem ir a banhos, em segurança. Arranca hoje, na maioria dos municípios portugueses, a época balnear. Mas a pandemia de covid-19 volta a obrigar à existência de algumas regras para frequentar o areal, os acessos e apoios de praia, à semelhança do que aconteceu no ano passado.

De Caminha a Espinho, na Zona Norte, em todas as praias arrancou hoje a época balnear. E o mesmo acontece na região do Tejo e Oeste - apesar de, nessa zona, haver algumas praias que já estão com vigilância desde o início do mês - e no Alentejo.