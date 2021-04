Época balnear regressa às datas pré-pandemia

Rogério Matos Hoje às 07:40 Facebook

Volta a haver semáforos para ocupação. Distanciamento físico no areal e entre mesas nas esplanadas serão obrigatórios. Cascais e Albufeira abrem a 15 de maio e Norte a 12 de junho.

A época balnear vai começar este ano a 15 de maio e estende-se até final de outubro, à semelhança do que ocorria em anos anteriores à pandemia. No ano passado, começou a 6 de junho, enquanto no ano anterior, pré-pandemia, a 1 de maio. Esta antecipação deve-se à confiança e sucesso das medidas que estiveram em vigor nas praias no ano passado e que constavam no manual de boas práticas, apurou o JN. Os semáforos que ditam a ocupação nas praias vão regressar e o distanciamento físico entre grupos no areal e entre mesas nas esplanadas também serão obrigatórios.

Cascais, Albufeira e algumas praias em Lagoa vão ter o dispositivo de assistência a banhistas a partir de 15 de maio. No início de junho, é a vez das praias da Costa da Caparica e algumas no Litoral Alentejano, como a Comporta. No Norte, que em 2020 só começou a época balnear a 27 de junho, haverá nadadores-salvadores a partir do dia 12 nalgumas praias. Matosinhos, Gaia e Vila do Conde são alguns exemplos. Esta também será a data para praias da zona da serra da Arrábida, Sintra ou Mafra. As datas constam na proposta de portaria que vai fixar a época balnear e que deve ser publicada este mês.