Época de fogos inicia-se com menos meios aéreos do que em 2022

Força Aérea ainda está a alugar, por ajuste direto, helicópteros que já deviam estar em ação desde ontem.

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) de 2023 começou, ontem, com menos meios aéreos do que no ano passado, apesar de as previsões apontarem para um verão mais quente, seco e propício a incêndios. No ano passado, nesta fase, havia 37 meios aéreos e, para este ano, o Governo queria ter 34, mas só conseguiu 28. São menos seis do que o previsto e menos nove do que em 2022.

A Força Aérea Portuguesa ainda está a tentar alugar, por ajuste direto, seis helicópteros para a fase de combate a incêndios que começou ontem. A operação decorre em contrarrelógio e, desde sexta-feira, foram contratados cinco helicópteros por ajuste direto. Na sexta-feira faltavam nove. O processo está sob tutela do Ministério da Defesa, mas foi o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que explicou ontem que "faltam quatro helicópteros e dois Canadairs". Estes Canadairs vão ser substituídos por helicópteros pesados "por indisponibilidade [de aviões] no mercado europeu e, por noutros continentes, o preço representar o dobro do previsto", disse a Força Aérea, em resposta ao JN. Assim, no total, faltam seis meios aéreos face ao previsto e existem, nesta fase, menos nove meios que na mesma fase de 2022.