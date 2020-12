Equipa de Tiago Mayan garante entrega de nove mil assinaturas "agrafadas"

JN/Agências Hoje às 18:43 Facebook

O candidato Tiago Mayan Gonçalves terá as assinaturas necessárias para a oficialização da sua candidatura a Belém, uma vez que as irregularidades apontadas pelo Tribunal Constitucional foram apenas "falta de agrafos".

Segundo um acórdão divulgado esta terça-feira, o Tribunal Constitucional (TC) detetou irregularidades nos processos de candidatura a Presidente da República de André Ventura, Tiago Mayan Gonçalves e Eduardo Baptista, que terão dois dias para "suprirem" essas falhas.

A Tiago Mayan Gonçalves, fundador e dirigente da Iniciativa Liberal, o TC apontou a falta do número do documento de identificação do mandatário e do número de assinaturas regularizadas legalmente exigidas, um mínimo de 7500.

"Apenas se encontram regularmente instruídas, devidamente assinadas, e com a certidão de inscrição do subscritor no recenseamento eleitoral apensada [agrafada] à declaração de propositura respetiva -- por forma a fazer-se a prova da inscrição dos proponentes naquele recenseamento, como a lei exige --, as declarações de propositura de 5961 cidadãos eleitores", refere o acórdão.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da campanha da Tiago Mayan Gonçalves garantiu que o candidato tem as assinaturas exigidas por lei, contando entregar esta quarta-feira nove mil assinaturas devidamente "agrafadas às certidões".

A mesma fonte sublinhou que não se trata de um problema de falta de assinaturas, mas sim uma questão burocrática de "falta de agrafos", adiantando que o processo de agrafar todas as certidões só não ficou concluído esta tarde porque o TC encerra pelas 16 horas, mas "amanhã de manhã estará concluído".

Uma vez que o acórdão publicado esta terça-feira pelo TC está datado de 28 de dezembro, segunda-feira, as três candidaturas terão até quarta-feira para responderem às exigências do Tribunal.

Fonte oficial do TC disse à agência Lusa que o acórdão final será proferido na quarta-feira, cabendo à Comissão Nacional de Eleições elaborar os boletins de voto para o sufrágio.

A ordem dos candidatos que constará dos boletins de voto já foi sorteada na segunda-feira e será a seguinte: em primeiro lugar, Eduardo Baptista, seguindo-se Marisa Matias, Marcelo Rebelo de Sousa, Tiago Mayan, André Ventura, Vitorino Silva, João Ferreira e Ana Gomes.

As eleições presidenciais disputam-se a 24 de janeiro.