Equipa do Ministério da Saúde vai percorrer todos os concelhos do Algarve

A equipa do Ministério da Saúde, composta pelo ministro Manuel Pizarro e os dois secretários de Estado Margarida Tavares e Ricardo Mestre, vai percorrer na próxima segunda-feira todos os 16 concelhos do Algarve. O objetivo da iniciativa "Saúde Aberta" é conhecer os projetos em curso e as necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) naquela região. Mas irá passar por todos os distritos.

O Ministério da Saúde adianta, em comunicado enviado este sábado, que a iniciativa "Saúde Aberta" arranca na próxima segunda-feira, dia 23, e começará pelo Algarve. A região tem enfrentado constrangimentos e debilidades na área da Saúde. No início do ano, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, apontava para "45 mil residentes sem médicos de família" e salientava a falta de especialistas nos serviços de oftalmologia, cardiologia e ginecologia/obstetrícia.

O objetivo da visita do ministro e dos dois secretários de Estado, em que cada um visitará um grupo de concelhos, é "conhecer as unidades e investimentos em curso" e "identificar necessidades" no SNS. No mesmo dia serão percorridos os 16 concelhos: Faro, Loulé, Albufeira, Portimão, Silves, Lagos, Lagoa, Tavira, Olhão, Vila do Bispo, Aljezur, Vila Real de Santo António, Alcoutim, São Brás de Alportel, Castro Marim e Monchique.

Ao final da tarde de segunda-feira, os três governantes estarão em Faro para visitar a capital de distrito. Haverá a oportunidade para "dialogar com a população, profissionais de saúde, órgãos dirigentes do SNS e autarcas". A tutela acrescenta que a iniciativa "Saúde Aberta" terá "caráter periódico" e vai percorrer todos os distritos do país. O calendário ainda não está fechado.