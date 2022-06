Equipamento inovador permite recolher animais no mar profundo

Um consórcio português está a desenvolver um equipamento inovador a nível mundial capaz de recolher animais a mil metros de profundidade e mantê-los vivos e sem danos na superfície, abrindo caminho a novas investigações.

O mar profundo tem grande potencial, mas o seu estudo ainda é incipiente e carece de novos processos por ser dispendioso e escasso. Um dos problemas é a diferença de pressão, que faz com que os crustáceos, invertebrados e outros animais que habitam nas profundezas dos oceanos "cheguem cá acima mortos", explicou António Figueiredo, administrador da A. Silva Matos, empresa de metalomecânica que, a par com o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), compõe o consórcio que está a desenvolver o projeto HiperSea - Sistema Hiperbárico para Recolha e Manutenção de Organismos do Mar Profundo.

O projeto, que surge de uma ideia do investigador João Coimbra do CIIMAR, está a ultrapassar essa dificuldade. Em maio já foi testado um protótipo, a 906 metros de profundidade, "com sucesso", adianta Figueiredo.