Equipas começam hoje a recolher votos: proteção muda entre cada casa

Veste uma bata branca, põe a máscara à frente da boca e nariz, tira o plástico de proteção da viseira e, por fim, coloca as luvas. Jorge Ratola, vice-presidente da Câmara de Aveiro, está pronto para liderar uma das equipas que, entre terça e quarta-feira, se fazem à estrada para recolher os votos de quem está em isolamento profilático ou em lar e se inscreveu para participar na eleição para a Presidência da República.

Só com este material de proteção é que as equipas poderão entrar nas instituições ou nas habitações, procurando evitar contágios em tempo de pandemia. Entre cada habitação ou entre cada lar, terão de mudar todo o equipamento.

A saída está marcada para as 8.45 horas. A chegada não tem hora definida. Jorge Ratola passará por dois lares em Santa Joana, onde o aguardam um total de 11 eleitores. Para além da indumentária de proteção, leva os boletins de voto e os dois envelopes correspondentes, que serão selados no local para assegurar o sigilo do voto.