Equipas dedicadas da urgência com 36 horas por semana

O modelo que está em cima da mesa não tem o acordo da FNAM. O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) diz que replica o que já existe e que é urgente regular.

Os médicos que aceitarem integrar equipas dedicadas nos serviços de urgência deverão fazer três turnos de 12 horas, num total de 36 horas por semana. Os modelos que estão a ser estudados preveem que este regime possa ser realizado em ciclos de trabalho de 90 dias, com a contrapartida de férias adicionais, mas ainda há muito por acertar.

Desde logo, parece haver mais do que um modelo em cima da mesa porque a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) têm versões diferentes. E se a FNAM rejeita o que lhe foi apresentado, ameaçando com uma recusa às horas extraordinárias (acima das 150 anuais obrigatórias), caso o ministro insista "nesta proposta lesiva para médicos e doentes", o SIM diz que há princípios já acordados, faltando acertar o complemento salarial. Terá uma reunião com o Governo na quarta-feira.

Segundo a presidente da FNAM, a proposta de "ciclos de trabalho no serviço de urgência" apresentada pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, no início de março prevê que os médicos trabalhem apenas na urgência (externa e interna), nas unidades de cuidados intensivos e intermédios, em turnos de 12 horas, concentrando o trabalho em três dias por semana "numa verdadeira promoção do cansaço e do burnout".

Joana Bordalo e Sá realça que a proposta não tem "limite de horas extraordinárias nem valorização salarial" e retira aos médicos a possibilidade de fazerem consultas ou cirurgias. E adianta que prevê que este regime possa ser feito em períodos consecutivos de 90 dias até um limite de nove meses por ano.

Informação que o SIM não corrobora. Jorge Roque da Cunha garante que a proposta aponta um máximo de dois ciclos de 90 dias (seis meses), seguindo, aliás, as linhas de um acordo de empresa, de 2016, entre os sindicatos e a parceria público-privada do Hospital de Cascais. No SNS, diz, há vários hospitais com este modelo dedicado há anos e "é urgente regular".

Contraproposta da FNAM

Após uma avaliação técnica, a FNAM enviou uma contraproposta à tutela, mas não teve retorno, assegurou, ao JN, Joana Bordalo e Sá. Para vigorar transitoriamente, a contraproposta prevê jornadas de oito horas de trabalho, admitindo apenas uma de 12 horas consecutivas e uma noite por semana. A FNAM também quer garantir que os médicos das equipas dedicadas trabalhem apenas dois em cada oito fins de semana e que possam fazer alguma atividade programada.

Fonte do Ministério da Saúde adiantou ao JN que a definição das condições de trabalho das equipas de profissionais dedicados ao Serviço de Urgência "deverão ter em conta as experiências já existentes". De resto, garantiu, essas condições "estão a ser estudadas", não tendo feito "nenhuma proposta concreta".