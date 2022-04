Erros alimentares e obesidade vão causar 25% das mortes em 2030

Dentro de oito anos, os erros alimentares, o excesso de peso e a obesidade serão responsáveis por mais de um quarto dos óbitos da população portuguesa. E há quem defenda a redução do consumo de carne vermelha a uma vez por semana.

Hábitos errados levam a coordenadora do programa da alimentação saudável, da Direção-Geral da Saúde, a defender um corte na aquisição de carne vermelha, que signifique reduzir a oferta daquele alimento nas instituições públicas a apenas uma vez por semana.

A projeção de óbitos para 2030 é feita no Plano Nacional de Saúde (PNS) 2021-2030, apresentado ontem, Dia Mundial da Saúde. Apesar da margem de erro e de algumas incertezas não calculadas, é reveladora do impacto da alimentação na saúde. As doenças atribuíveis à hipertensão terão o maior peso na mortalidade em 2030 (15,3%), mas as doenças associadas a erros alimentares (13,9%) e ao excesso de peso e a obesidade (11,9%) juntas serão ainda mais impactantes.