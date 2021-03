Erros na entrega do cartão do cidadão em todo o país

João Queiroz Hoje às 07:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Há quem esteja a ser erradamente notificado para levantar documento no Porto. Instituto dos Registos e do Notariado está a corrigir informação por SMS.

Quem renovou recentemente o cartão de cidadão (CC) está a receber a carta PIN que indica que o deve levantar no Porto, mesmo que esse não seja o seu concelho de residência. O erro do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) é, depois, corrigido por uma SMS que informa que o documento será enviado por correio para a morada do titular, "com entrega ao domicílio, presencialmente e ao próprio".

O Sindicato Nacional dos Registos (SNR) confirma que este é um problema que se verifica "em todo o país, em todos os balcões com um número elevado de cartões para entrega", nos grandes centros urbanos. Segundo Catarina Rêgo, do SNR, estará relacionado com o facto de "todos os CC estarem a ser enviados para o Porto, alegadamente para impressão, de onde depois será feita a sua distribuição". Para "acelerar o procedimento e evitar uma grande afluência aos balcões", estão a ser enviados para o domicílio.