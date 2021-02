ESA está a recrutar astronautas. Saiba os requisitos para se candidatar

Joana Rodrigues Stumpo e Rafaela Pereira Hoje às 17:51 Facebook

Pela primeira vez em mais de uma década, a Agência Espacial Europeia (ESA na sigla em inglês) está à procura de novos astronautas. O período de candidatura irá decorrer de 31 de março a 28 de maio de 2021, no site oficial da agência, e está aberto a cidadãos de todos os Estados-membros da organização. O processo de seleção será constituído por seis etapas e prevê-se que esteja concluído em outubro de 2022.

Em paralelo, a ESA lança também inscrições para o Projeto de Viabilidade que consiste na escolha de um parastronauta, "o primeiro astronauta com algum nível de deficiência", segundo o documento. Este projeto dará a oportunidade de seguir uma carreira de astronauta "a uma parte da sociedade que foi até agora excluída do voo espacial". E, segundo Jan Wörner, o diretor-geral da ESA, é a primeira vez na história que uma agência espacial adota um projeto inclusivo desta amplitude. O responsável pela agência europeia afirma que a "diversidade não é um fardo, mas uma vantagem". David Parker, diretor de exploração humana e robótica, explica que "ainda não há respostas" à pergunta sobre como é que se vai conseguir adaptar a tecnologia a estas pessoas.

Samantha Cristoforetti, astronauta da ESA, argumenta que "somos todos inaptos quando se trata de viajar no espaço". O ser humano não foi feito para sair da Terra, mas o mesmo foi possível através de tecnologia que nos permite adaptar ao meio. Segundo a astronauta, "não há razão" para pessoas com deficiências motoras não serem astronautas, e esta é uma possibilidade que está dependente de pesquisa para melhor adaptar a tecnologia a estas pessoas.

Um apelo às mulheres

A ESA faz ainda um apelo a que as mulheres se candidatem, uma vez que se preza por ter equipas interculturais e interdisciplinares. A ESA vai recrutar entre quatro e seis astronautas de carreira, que estarão envolvidos em missões de longa duração, e cerca de vinte astronautas de reserva, que participarão em projetos da Agência. O processo de recrutamento deverá ter a duração de 18 meses.

Para a candidatura a astronauta, são necessários os seguintes requisitos: ser cidadão de um dos 22 Estados-membros cooperantes da ESA ou da Canadá; ter completado um Mestrado ou equivalente em ciências naturais, medicina, engenharia, matemática ou em ciências computacionais, com pelo menos três anos de experiência profissional; ser fluente a inglês. São valorizados os candidatos com um segundo mestrado ou doutoramento. É necessário, ainda, que os candidatos apresentem uma declaração médica e uma carta de motivação.

Os futuros astronautas devem estar dispostos a lidar sob pressão e serem flexíveis no que consta a horários de trabalhos irregulares, viagens frequentes e longos períodos de tempo ausentes de casa e longe do país de origem. Todas as informações sobre os critérios de seleção podem ser consultadas aqui.