Escândalo da Raríssimas deixa crianças do Norte sem tratamento

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

As investigações ao alegado desvio de verbas da Raríssimas continuam, três anos depois de espoletadas, por concluir e sem ter dado origem a qualquer acusação do Ministério Público.

Mas o escândalo que rebentou no final de 2017, na associação dedicada ao tratamento de crianças e jovens com doenças raras, continua a afetar quem menos culpa tem no caso. Na Delegação Norte da instituição, sediada na Maia, uma quebra de 70% no número de mecenas obrigou a diminuir para cerca de metade os utentes em tratamento.

A falta de dinheiro para pagar terapeutas também provocou o crescimento do número de crianças doentes colocadas na lista de espera. São quase 20 os meninos e meninas sem acesso a cuidados médicos específicos para as suas patologias.