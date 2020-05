Rogério Matos Hoje às 13:26 Facebook

Há 360 praias com direito a galardão, mais oito do que no ano passado.

Portugal terá este ano 360 praias com bandeira azul, mais oito do que no ano passado, mas a anunciada falta de nadadores-salvadores devido à suspensão dos cursos vai pôr em causa o hastear do galardão durante o verão em todo o país.