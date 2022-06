Escoceses fazem 1000 km a pé para ajudar crianças com autismo

Guilherme Lopes Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um casal escocês decidiu voluntariar-se para caminhar 1000 km a pé, de Portugal a Marrocos, na esperança de chamar a atenção para a problemática das crianças com autismo e suas famílias. A viagem começou a 17 de junho, em Lisboa, e vai parar em 30 cidades ao longo das costas de Portugal, Espanha e Marrocos, onde esperam chegar dentro de um mês.

Scott Wilson Jr., de 25, e Nadine Jandu, de 24, moram em Fife, na Escócia. Decidiram voluntariar-se para o "Autism"s Dunya", uma organização não-lucrativa em Marrocos, na esperança de que a sua viagem a pé chame a atenção para esta causa. Durante 30 dias, a sua caminhada pretende angariar fundos para o projeto de verão da organização não-lucrativa, que vai decorrer em Larache, Marrocos.

Este domingo, o casal encontrava-se no terceiro dia da viagem, deslocando-se entre a freguesia da Marateca (Palmela) e o município de Alcácer do Sal. Também farão paragens em Grândola, Santiago do Cacém, Porto Covo, Cabo Sardão, Odeceixe, Bordeira, Sagres, Burgau, Portimão, Albufeira, Faro, Tavira e Monte Gordo. No total, vão percorrer 454 km pela costa portuguesa até chegarem à fronteira com Espanha. Depois de percorrerem algumas cidades espanholas, vão apanhar um barco em Tarifa para Tânger, Marrocos.