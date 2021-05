Escola presente em todos os projetos do concelho

Alexandra Figueira Hoje às 00:01 Facebook

No centro da Serra da Estrela, Manteigas é o arquétipo do concelho rural e interior. Os pais e mães não acabaram a escolaridade mínima, em média, e a maioria recebe Ação Social Escolar. Mas a escola está entre as 50 melhores, no ranking do JN (47.º lugar). O projeto educativo, disse o diretor, Renato Alves, procura integrar a escola na vida do concelho. "Queremos que as famílias, que à partida têm baixas expectativas, valorizem a escola".

Fora das quatro paredes, a escola envolve-se na vida da comunidade. Dentro, dá aos alunos o que a família, muitas vezes, não consegue dar, como acesso a tecnologia, a viagens ao estrangeiro (com o programa Erasmus+) ou métodos de ensino diferentes, como o STEAM (acrónimo para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). "Os professores estão a fazer formação", diz. Só dois terços do corpo docente é dos quadros, mas Manteigas tem mantido os mesmo contratados. "Há dez anos, 90% dos professores mudavam todos os anos".

Em Viana do Castelo, o agrupamento de Arga e Lima segue outra estratégia. Costuma estar no pódio dos Percursos Diretos de Sucesso e, este ano é a única pública no top 30 do ranking do JN. O bom resultado, diz o diretor José Costa Leme, deve-se à equipa e à informalidade com que trabalha.