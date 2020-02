Coronavírus deixa visitas de estudo e férias em risco

Alexandra Inácio com agências Hoje às 07:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Sem restrições aprovadas pela OMS, agências não reembolsam estudantes de cancelamentos. Confederação de Pais defende a suspensão, este ano, das deslocações ao estrangeiro.

​​As escolas receberam, na quarta-feira, uma recomendação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para ponderarem "a oportunidade e conveniência das visitas de estudo e outras deslocações ao estrangeiro, em particular a países ou zonas com maior incidência de casos de infeção". A um mês das férias da Páscoa, período privilegiado para as viagens de finalistas, a ministra da Saúde assumiu já ter recebido pedidos "sobre se é ou não prudente manter" as viagens. O CDS quer ouvir Marta Temido com urgência, no Parlamento, sobre o plano de contingência.