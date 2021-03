Escolas arrancam já, mas sem data para acabar testagem

Alexandra Figueira Hoje às 13:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Serão necessárias semanas para testar professores, pessoal não docente e estudantes do secundário. O processo de "varrimento inicial" será longo, mas Tiago Brandão Rodrigues não se comprometeu com uma meta logo na terça-feira, dia em que os alunos mais novos regressarão à escola. Disse apenas que este "novo exercício" envolverá "mais de 50 mil trabalhadores", do público e privado.

Numa sessão de apresentação das medidas de apoio à reabertura da economia, ficou claro que as aulas começarão sem que a comunidade escolar diretamente envolvida esteja testada. Brandão Rodrigues afirmou não que não haverá uma relação direta entre a realização de um teste e a possibilidade de entrar no espaço escolar. Os seja, as aulas começarão mesmo sem os testes que Marcelo Rebelo de Sousa insistiu serem determinantes para o regresso às aulas presenciais.

O ministro recordou apenas que, desde 20 de janeiro, foram testados 65 mil alunos, pessoal docente e não docente e que a taxa de positividade foi extremamente baixa, de entre 0,1 0 0,2%.

Depois do "varrimento inicial", como disse Brandão Rodrigues, a periodicidade dos testes será decidida pela Direção-Geral de Saúde.

Também sem resposta ficou a vacinação, a segunda condição para a reabertura pedida pelo presidente da República, pelos sindicatos de professores e associações de pais e diretores escolares. A ministra da Saúde, Marta Temido, comprometeu-se a incluir os professores e pessoal não docente na primeira fase de vacinação, sem se comprometer com uma data.

Esta sexta-feira, Brandão Rodrigues limitou-se a remeter o assunto para a task force que está a coordenar a campanha de vacinação e que não esteve presente na conferência de imprensa.

PUB

Na próxima semana, perto de 650 mil os alunos das creches (do setor social e privado), do pré-escolar e do 1.º ciclo (e os ATL dos mesmos anos letivos) regressão à atividade presencial.

Quanto ao calendário de exames para este ano, tudo se manterá como no ano letivo anterior: os estudantes só realizarão os testes indispensáveis para o acesso ao Ensino Superior. A primeira fase será em julho e segunda fase na primeira semana de setembro.