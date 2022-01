Escolas avançam com testagem a alunos esta semana

Alexandra Inácio e Erika Nunes Hoje às 08:16 Facebook

De forma preventiva ou devido ao diagnóstico de casos de covid-19, há escolas a avançar esta semana com a testagem a alunos.

Com o país a aproximar-se do pico da quinta vaga, previsto para o final da semana, há diretores que garantem nunca ter tido tantos casos positivos ou isolamentos por coabitantes entre alunos, professores e funcionários. O "vaivém" casa-escola por causa das infeções mantém-se e quebra o ritmo das aprendizagens. Uma semana depois do arranque do segundo período, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP) considera que este regresso foi uma falsa partida.

A Associação Nacional de Diretores (ANDAEP) assinou, na segunda-feira, o protocolo com a Associação Nacional de Farmácias relativo às parcerias para os testes aos alunos. "É uma forma de legitimar o rastreio e de se abrir uma porta que DGS e DGEstE [Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares] fecharam" ao excluírem os estudantes do processo de testagem, defendeu, ao JN, Filinto Lima.