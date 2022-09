Escolas com 178 horários por ocupar por falta de professores interessados

Alexandra Barata Hoje às 21:22 Facebook

As escolas têm 178 horários por preencher, 37 dos quais completos, por falta de professores interessados em ocupar essas vagas, revelou ao JN fonte do Ministério da Educação (ME). Esta sexta-feira saiu a primeira reserva de recrutamento. As próximas listas de colocação de docentes do Básico e Secundário serão divulgadas nos dias 9 e 16 de setembro, a data limite para o início do ano letivo.

"Aquilo que fizemos, logo em agosto, e que faremos sempre que houver dificuldade no recrutamento através do concurso nacional, é passar para a fase de contratação de escola, que é mais célere, sem esperar haver várias reservas", explicou aos jornalistas o ministro da Educação João Costa, à margem de um colóquio em Vouzela.

Em resposta a um pedido de informação do JN, o ME garantiu que "houve menos dois mil horários pedidos, nesta fase, fruto das medidas adotadas, designadamente a possibilidade de renovação de horários de professores contratados", por parte das escolas.

A nível nacional, foram colocados 3968 professores nesta primeira reserva. Lisboa, Algarve e Oeste continuam a ser as regiões com mais carência de professores e os grupos disciplinares de Informática e de Geografia os mais problemáticos.

"Como acontece todos os anos, é normal que surjam novas necessidades de horários nesta fase e substituições que são necessárias, num contexto em que tem havido algumas dificuldades de recrutamento", assumiu João Costa, citado pela Lusa. E admitiu que se registou um "ligeiro aumento" das necessidades de professores, relativamente à primeira quinzena de agosto.

Os horários a concurso na reserva de recrutamento 1, com a duração de um ano letivo, correspondem aos pedidos pelos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, após as colocações em mobilidade interna e contratação inicial. Os docentes têm um prazo de 48 horas para aceitar a colocação.

Baixas irregulares

"Há professores contratados que têm dificuldade em ter um horário completo, que permita a sua vinculação, porque temos, por vezes, padrões de baixa em que um professor está a ser substituído todo o ano, e em junho ou julho a baixa é suspensa, e assim que inicia o ano letivo é ativada novamente", afirmou o ministro, a propósito das suspeitas de irregularidades.

João Costa considerou este padrão de baixa "irregular", assim como os atestados médicos que duram 29 dias e ao 30.º º dia são suspensos para serem retomadas logo no dia seguinte. E prometeu atuar, a partir do início do ano letivo. Adiantou ainda que estão a reavaliar 3000 pedidos de mobilidade por doença.