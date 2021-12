Escolas de acolhimento estão a receber 500 alunos por dia

Delfim Machado Hoje às 11:08 Facebook

As escolas de acolhimento que durante o período de contenção estão abertas a filhos de trabalhadores de serviços essenciais como forças de segurança ou profissionais de saúde receberam uma média de 500 crianças por dia durante a semana de 27 a 30 de dezembro, informou esta sexta-feira o Ministério da Educação.

Durante a pausa de Natal e ano novo, até ao dia 7 de janeiro, há 800 escolas de acolhimento que estão aptas a receber os filhos dos profissionais de serviços essenciais. Paralelamente, há também escolas que abrem para fornecer refeições a alunos da Ação Social escolar. Na última semana, em média, foram servidas cerca de 4 000 refeições por dia, em regime presencial ou em take-away.

Segundo o Ministério da Educação, o apoio alimentar a alunos abrangidos pela Ação Social Escolar, em semanas de pausa letiva, "é anterior à pandemia" pois foi implementada em 2018

"Entre os acolhimentos e as refeições servidas, a região que deu mais resposta a solicitações de alunos e famílias foi, por esta ordem, Lisboa e Vale do Tejo, Centro, Norte, Alentejo e Algarve", informou ainda o Ministério de Tiago Brandão Rodrigues.

As escolas de acolhimento voltam a abrir portas de 3 a 7 de janeiro e o Ministério da Educação estima "que a procura seja superior, atendendo a que se trata de uma semana de contenção anunciada no início do mês de dezembro".