Escolas de Braga não sentem greve dos professores

A greve dos professores, convocada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), está a ter pouca expressão nas escolas de Braga, não havendo no concelho qualquer caso de encerramento de portas.

Nos principais agrupamentos e escolas, como D. Maria II, Carlos Amarante, Alberto Sampaio, Francisco Sanches ou Mosteiro e Cávado, onde as greves se costumam fazer sentir, os responsáveis ou funcionários não notaram, esta manhã, a falha dos professores, com as aulas a decorrerem com normalidade, apurou o JN presencialmente ou através de contacto telefónico.

A coordenadora de Braga do Sindicato dos Professores do Norte (SPN), Lurdes Veiga, confirmou ao JN que "não houve indicação de qualquer encerramento de escola". Apesar de, até cerca das 11 horas, não ter todos os dados apurados, a dirigente sindical assumiu que "o nível de adesão à greve no concelho não está a ser muito significativo".

Lurdes Veiga justificou a pouca adesão com as questões da pandemia. "Os professores têm tido poucas vezes as turmas completas e isso condiciona a participação na greve", elucidou, falando das dificuldades com as avaliações dos estudantes.

A Fenprof, a que o SPN está associado, acusa o Ministério da Educação de "bloqueio negocial" para resolver problemas da classe docente. "Este Governo está há um ano e dois meses em funções e houve uma única reunião com a Fenprof. É um desrespeito absoluto pelos sindicatos e os professores têm um sentimento de absoluta incompreensão por parte do Governo", critica Lurdes Veiga.