Escolas degradadas já não necessitarão de validação tripla

Ministra da Coesão garante que não irá "violar" acordo obtido com autarcas. Portarias só nas próximas semanas.

A ministra da Coesão Territorial garante que as 451 escolas degradadas que constam do mapeamento, acordado entre Governo e Associação Nacional de Municípios (ANMP), receberão o apoio anual de oito euros por metro quadrado, destinado a obras de conservação, sem precisarem de parecer prévio. Na semana passada, a ANMP recebeu um projeto de decreto-lei que exigia uma tripla autorização - da Autarquia, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional local e do Ministério da Educação. Mas Ana Abrunhosa assegura que não será assim.

Ao JN, a governante afiança que não irá "violar" o acordo existente. "Para as escolas terem acesso aos oito euros por m2, basta estarem na lista acordada entre Governo e a ANMP", declarou a ministra. Exigir, agora, uma tripla validação "era violar o que estava previsto no acordo", assinado em junho com os municípios, frisou, acrescentando não ter intenções de que esse acordo saia "desvalorizado politicamente".