Escolas e empresas com "alguns casos" de covid

Não há mais baixas do que há um ano e sistema está mais preparado para gerir as ausências.

As escolas e as empresas notam algum aumento de casos de covid-19, nas últimas semanas, ainda que os valores estejam "longe do que era há um ano". Segundo a Associação Empresarial de Portugal (AEP), não é previsível que encerrem empresas devido à pandemia, uma vez que "estamos numa fase bem diferente das anteriores".

Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), considera "natural que possa haver um ou outro professor ou funcionário em casa ou em isolamento" devido à covid-19, mas "nada como era há um ano", até porque "ainda há muitos que usam máscara no contexto de sala de aula".