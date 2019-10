Escolas encerradas recuperam a vida

Ana Sofia Rocha Hoje às 13:32 Facebook

As risadas, os gritos e os choros deram lugar ao silêncio. As secretárias e os quadros de lousa foram substituídos por emblemas, taças, aviões, histórias de persistência e realização.

Muitas foram as escolas básicas na Área Metropolitana do Porto que ao longo dos anos se foram esvaziando de infantes com sede de conhecimento e ânsia de brincar no recreio. Agora, outros ou os mesmos, mas mais velhos, instalaram-se nos edifícios que, pela força do tempo, foram ficando despidos da sua essência: os alunos. E reescreveram-lhe a história.

Desde museus a teatros improvisados, de ranchos a sedes de motards, foram várias as atividades que reavivaram e tiraram da penumbra as escolas das quais muitos ainda se lembram de ver ser construídas.

