Escolas enviam mais de duas mil toneladas de lixo para a reciclagem

884 escolas de todo o país encaminharam para reciclagem 2 548 toneladas de embalagens. Estes são os resultados de 2021 do programa "Ecovalor" da Empresa Geral do Fomento (EGF), que envolve escolas de norte a sul do país na implementação de boas práticas de redução e reutilização de resíduos.

Segundo um comunicado enviado pelo Grupo EGF, cerca de 274 460 alunos, professores e auxiliares recolheram 1 684 toneladas de papel e cartão, 609 toneladas de plástico, metal e pacotes de bebidas e 255 toneladas de vidro. No total, 2 548 toneladas de embalagens foram separadas pelos alunos e encaminhadas para a reciclagem. Cada escola recebe o seu prémio em função da quantidade reciclada, um prémio total de 122 896 euros dividido entre as escolas que concorreram.

O ranking ao nível nacional é liderado pela Escola do Monte - Vila Nova de Gaia, que recolheu 25 toneladas, seguida do Centro Infantil do Hospital de Faro, com 22 toneladas, e da Escola EB1/JI da Conceição de Faro, com 19 toneladas. Estas foram as escolas vencedoras da 19.ª edição do programa, que já se encontra em preparação para o ano letivo de 2022-2023.

O propósito do programa "Ecovalor", programa de educação ambiental dedicado em exclusivo à comunidade escolar e disponível em cerca de 60% do território nacional, é "promover boas práticas ambientais em estabelecimentos de ensino, premiando aquelas que apresentam melhor desempenho na reciclagem das suas embalagens usadas."

Para além das ações de sensibilização, este programa assegura a recolha seletiva, entrega de sacos e suportes e inclui o concurso Separa e Ganha - em que por cada saco de embalagens destinadas ao ecoponto amarelo, a escola receberá 0,50€.