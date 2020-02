Escolas falham controlo das bebidas açucaradas

Inês Schreck Hoje às 09:35 Facebook

Estudo conclui que disponibilidade de refrigerantes aumentou no Ensino Básico, contrariando orientações nacionais. Diretores garantem que só servem água.

As orientações dadas às escolas para que a água seja a única bebida servida aos alunos não estarão a ser cumpridas. A disponibilidade de bebidas açucaradas em 230 escolas do 1.º ciclo aumentou de 2008 para 2016, especialmente os sumos de fruta com açúcar, contrariando as expectativas face às recomendações nacionais.

A bastonária dos nutricionistas lamenta que os estabelecimentos continuem a disponibilizar alimentos desaconselhados, enquanto a associação que representa os diretores escolares garante que apenas água é servida às crianças: "só se as bebidas vierem nas mochilas".