Escolas já entregam computadores mas ainda falta internet

Há escolas que já começaram a distribuir pelos estudantes os computadores comprados pelo Governo no âmbito do programa Escola Digital. No entanto, os equipamentos estão a ser entregues aos alunos sem os respetivos dispositivos de ligação à internet por ainda não terem chegado aos estabelecimentos de ensino.

Ao JN, fonte do ministério de Educação garantiu que todo o processo está a decorrer dentro do previsto e afirmou que os "computadores podem e devem ser entregues aos alunos". As associações de diretores consideram que o desfasamento entre a entrega dos computadores e do dispositivo de acesso à internet "não causa transtorno" porque "a maioria dos alunos tem internet em casa".

"Os pais assinam um contrato de comodato e levam os computadores. Depois, quando chegarem, entregamos os cartões. Não causa transtorno aos pais porque quase todos têm internet", referiu Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, destacando que os equipamento são "mais um instrumento de trabalho" para os estudantes.