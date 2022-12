Escolas lançaram mais de oito mil horários desde setembro

No início de dezembro quase 20 mil alunos estavam sem todos os professores. Diretores dizem que Educação está a "desagregar-se" e "sem rumo" à vista.

Entre 17 de setembro e 2 de dezembro, os agrupamentos lançaram 8477 horários para contratação direta pelas escolas. No início do mês, de acordo com as contas do dirigente da Federação Nacional de Professores, Vítor Godinho, 19 770 alunos não tinham professor a, pelo menos, uma das disciplinas. Sensivelmente o mesmo número do ano passado. O que significa que as medidas de mitigação aplicadas pelo ministério "não surtiram grande efeito, insiste. O problema não desapareceu, mantém-se".

De acordo com o "contador" da Fenprof, a semana entre 28 de novembro e 2 de dezembro foi a única onde se registaram menos de 25 mil alunos sem todos os docentes. Na primeira semana do ano letivo, 82 485 não tinham todas as aulas. O número caiu para menos de 30 mil no fim de outubro.